Australian Open Musetti vince il derby italiano | ora è il n3 al mondo

Lorenzo Musetti si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, superando Sonego in tre set. Con questa vittoria, il tennista italiano si posiziona al terzo posto nel ranking mondiale. La presenza italiana nel torneo si conferma solida, mentre Musetti prosegue il suo cammino con determinazione, portando avanti i colori tricolore nel prestigioso torneo di Melbourne.

Lorenzo Musetti non sbaglia e si qualifica al terzo turno degli Australian Open: fuori Sonego in tre set, cosa è successo La luce tricolore continua a illuminare Melbourne, ma stavolta a targhe alterne. Nella notte di oggi, Lorenzo Musetti si giocava la qualificazione contro l’amico Lorenzo Sonego. E non ha sbagliato nulla, o quasi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set.

LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Darderi supera Baez. Musetti vince il derby con Sonego. Maestrelli si inchina a Djokovic - Delusione per il doppio azzurro. Bolelli-Vavassori subito fuori; Australian Open, Musetti vince il derby: battuto Sonego in tre set; Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta.

Musetti vince il derby contro Sonego all'Australian Open. Maestrelli battuto da Djokovic, Darderi okIl n. 2 d'Italia si aggiudica il match con il connazionale. La sorpresa azzurra si arrende invece al 10 volte campione AO. Bene l'italo-argentino, Bolelli-Vavassori ko! tuttosport.com

Australian Open, i risultati: Djokovic batte Maestrelli e vola al terzo turno. Musetti vince il derby con Sonego, Darderi batte BaezDjokovic vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista serbo ha battuto Francesco Maestrelli nel secondo turno di Melbourne imponendosi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in ... msn.com

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi facebook