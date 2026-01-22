Lorenzo Musetti ha conquistato la vittoria nel derby degli Australian Open, superando Lorenzo Sonego in tre set. La partita si è conclusa senza cedere un set, segnando un risultato importante per il giovane tennista italiano in questa competizione.

AGI - Agli Australian Open Lorenzo Musetti si aggiudica il derby con Lorenzo Sonego battendolo per tre set a zero. Il match si è concluso per 6-3, 6-3, 6-4 a favore del tennista di Carrara. Per il secondo anno consecutivo, dunque, si sono affrontati due italiani al torneo. Il neo Top 5 azzurro, al Melbourne Park, nel singolare maschile, ha sconfitto quindi l'amico Sonego con cui ha condiviso il titolo in doppio a Hong Kong, il loro primo in coppia nel circuito ATP dopo due finali perse. Per Musetti una vittoria senza cedere un set . Il tennista di Carrara con questa vittoria raggiuge il terzo turno nel primo slam della stagione per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego senza cedere un set

Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Avanza anche DarderiLorenzo Musetti ha sconfitto Lorenzo Sonego nel derby italiano agli Australian Open, avanzando al terzo turno del torneo.

LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Musetti al 3° turno: Sonego ko in tre set; Darderi supera Baez. Musetti vince il derby con Sonego. Maestrelli si inchina a Djokovic - Delusione per il doppio azzurro. Bolelli-Vavassori subito fuori; Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta.

Musetti vince il derby contro Sonego all'Australian Open. Maestrelli battuto da Djokovic, Darderi okIl n. 2 d'Italia si aggiudica il match con il connazionale. La sorpresa azzurra si arrende invece al 10 volte campione AO. Bene l'italo-argentino, Bolelli-Vavassori ko! tuttosport.com

Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Darderi passa, Maestrelli koLorenzo Musetti batte Lorenzo Sonego, si aggiudica il derby azzurro e vola al terzo turno degli Australian Open. Il tennista carrarino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in due ... corrieredellosport.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook