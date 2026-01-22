Australian Open con Sinner non c’è partita! Jannik incontenibile contro Duckworth | il risultato del match

Seguiamo in tempo reale l'incontro tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open 2026. In questo articolo, vi aggiorneremo sui principali sviluppi del match, analizzando le prestazioni dei due giocatori e il risultato finale. Restate con noi per conoscere gli aggiornamenti più recenti su questa partita, nel rispetto di un'informazione accurata e obiettiva.

Tra Jannik Sinner e James Duckworth chi ha vinto durante il secondo turno degli Australian Open 2026? Oggi alle ore 09:00 ha avuto inizio il match presso la Rod Laver Arena. Dopo i tre precedenti vinti dal tennista altoatesino, vediamo insieme come andrà questa volta. Jannik durante la partita d’esordio ha superato la sfida contro il francese Hugo Gaston, che si è arreso a causa di un problema fisico, dopo i primi due set persi. Dall’altra parte Duckworth, invece, ha avuto la meglio sul croato Dino Prizmic. Altra curiosità: i due tennisti si sono già sfidati tre volte e l’italiano si è imposto in tutte le occasioni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Australian Open, Sinner-Duckworth 6-1: Jannik vince il primo set in 26 minuti facebook

DARDERI AL TERZO TURNO Luciano, in uno stato di forma straordinario, batte Baez 3-1 e raggiunge per la prima volta il terzo turno agli Australian Open. Ad aspettarlo ci sarà il russo Kachanov, numero 18 del ranking #AO2026 #AusOpen #Tennis x.com