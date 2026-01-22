australian open 2026 tre italiani al terzo turno djokovic fritz shelton e wawrinka proseguono

Agli Australian Open 2026, tre italiani hanno raggiunto il terzo turno nel singolare maschile, confermando un buon andamento del tennis tricolore. Nel frattempo, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton e Stan Wawrinka proseguono nel torneo, mantenendo alta l’attenzione sulle sfide in corso. Un risultato positivo che testimonia l’ottimo stato di forma dei giocatori italiani e la competitività del torneo.

Bilancio decisamente lusinghiero per l’Italia al termine degli incontri validi per il secondo turno della parte bassa del tabellone del singolare maschile agli Australian Open 2026. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi centrano l’accesso al terzo round, tutti con prestazioni autorevoli. Altro successo lampo per il pusterese, numero 2 del mondo, che in meno di due ore ha liquidato l’australiano James Duckworth (n.88 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Per Sinner si tratta della 16ª vittoria consecutiva a Melbourne e della 17ª di fila sul cemento: numeri che certificano la straordinaria continuità di rendimento dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Australian Open 2026, Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno. Maestrelli eliminato da DjokovicNella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione, sono arrivati alcuni risultati significativi per gli italiani.

Australian Open 2026, Musetti e Darderi al terzo turno: i risultati degli italianiAll’Australian Open 2026, gli italiani Musetti e Darderi si sono qualificati al terzo turno, segnando un progresso importante nel torneo.

Sinner al 3° turno degli Australian Open: Duckworth battuto in tre setA Melbourne è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo affronta al secondo turno degli Australian Open la wild card James Duckworth. sport.sky.it

Australian Open 2026 - Jannik Sinner supera agilmente James Duckworth in tre parziali e conquista il terzo turno. Prossimo avversario? SpizzirriTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Un altro allenamento competitivo per Sinner, in campo appena un'ora e x minuti di gioco. L'azzurro controlla alla perfezione il povero ... eurosport.it

Australian Open, Sinner travolge Duckworth e va al terzo turno Link nei commenti - facebook.com facebook

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2 - 12 partite di fila senza perdere un set - 16 vittorie di fila agli Australian Open - 1 outfit agghiacciante Eccellente Jannik x.com