Domani, 23 gennaio, si svolge la sesta giornata degli Australian Open 2026. Tre italiani prenderanno parte alle gare, partecipando nel singolare femminile e nel doppio misto. Di seguito, orari, ordine di gioco e modalità di visione in TV per seguire gli incontri degli atleti italiani in questa fase del torneo.

Agli Australian Open 2026 di tennis domani, venerdì 23 gennaio, nella sesta giornata, scenderanno in campo tre italiani, protagonisti nel singolare femminile e nel doppio misto. I tabelloni sono allineati ai sedicesimi in tutte le specialità. Nel tabellone di doppio misto esordiranno Sara Errani ed Andrea Vavassori, che sfideranno la tedesca Laura Siegemund ed il transalpino Edouard Roger-Vasselin, mentre nel torneo di singolare femminile giocherà Jasmine Paolini, che sarà opposta alla statunitense Iva Jovic. La diretta tv dei match della sesta giornata degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, programma di domani (23 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Australian Open 2026, programma di domani (22 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoIl 22 gennaio, quinta giornata degli Australian Open 2026, vede il completamento del secondo turno nel singolare e l'inizio dei doppi.

Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoDomani, 20 gennaio, si concluderà il primo turno dei singolari e inizieranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Italiani oggi all'Australian Open 2026: le partite del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |…; Paolini e Alcaraz: il programma di mercoledì; Australian Open LIVE Day 2, diretta lunedì 19 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, tutti gli aggiornamenti e le notizie in liveblog.

Australian Open 2026, il programma di giovedì: partite e orariJannik Sinner torna in campo e affronta al secondo turno la wild card Duckworth. Derby azzurro tra Musetti e Sonego oltre alla super sfida per Maestrelli contro Djokovic. In campo anche Darderi contro ... sport.sky.it

Da Sinner al derby Musetti-Sonego: il programma del 22 gennaio agli Australian OpenGli Australian Open 2026 cominciano ad entrare nel vivo ed iniziamo a vedere i primi grandi appuntamenti per il torneo. Con il secondo turno gli Australian Open 2026 cominciano ad entrare nel vivo, sp ... tennisitaliano.it

Australian Open, Sinner-Duckworth 6-1: Jannik vince il primo set in 26 minuti - facebook.com facebook

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com