L'Australian Open 2026 prosegue con la partita tra Jasmine Paolini e Jovic, valida per il terzo turno. L'incontro si svolgerà a Melbourne il 22 gennaio 2026. Di seguito trovi l'orario e le modalità per seguire la sfida, un appuntamento importante per il torneo e per gli appassionati di tennis.

Melbourne, 22 gennaio 2026 - Jasmine Paolini è attesa dalla sfida valida per il terzo turno dell'Australian Open 2026. Dopo aver superato in due set sia la bielorussa Aljaksandra Sasnovic (6-1, 6-2) che la polacca Magdalena Frech (6-2, 6-3), ecco che l'azzurra si appresta ad affrontare la statunitense Iva Jovic, numero 29 del seeding. La tennista a stelle e strisce, classe 2007, è stata sconfitta solo pochi giorni fa da un'altra italiana come Elisabetta Cocciaretto, in occasione dell'atto conclusivo di Hobart contro la marchigiana Elisabetta Cocciaretto. La diciottenne americana vanta già un titolo WTA, conquistato conquistato lo scorso settembre a Guadalajara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open 2026, Paolini-Jovic: orario e dove vedere la sfida

Dove vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Paolini-Frech: orario e dove vedere la sfidaL'Australian Open 2026 prosegue con la sfida tra Jasmine Paolini e Frech.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Australian Open in diretta: Paolini al 3° turno, battuta Frech 6-2, 6-3. Avanti Alcaraz; Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche Alcaraz; Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari.

Australian Open, Alcaraz e Paolini protagonisti: il programma della sesta giornataComincia il terzo turno agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, lo Slam di Melbourne, nella sua sesta giornata, accoglie di nuovo in campo il numero ... adnkronos.com

Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche AlcarazLeggi su Sky TG24 l'articolo Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche Alcaraz ... tg24.sky.it

AUSOPEN: Sinner non si ferma più! Un rullo compressore a Melbourne! Altra lezione di tennis di Jannik Sinner che liquida Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2) e vola al terzo turno degli Australian Open! I numeri fanno paura: 17ª vittoria consecuti - facebook.com facebook

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2 - 12 partite di fila senza perdere un set - 16 vittorie di fila agli Australian Open - 1 outfit agghiacciante Eccellente Jannik x.com