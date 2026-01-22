Australian Open 2026 Paolini in campo il 23 gennaio Alcaraz e Zverev a caccia degli ottavi | orari e dove vederli

Il torneo Australian Open 2026 prosegue con l’interesse rivolto a Jasmine Paolini, che scenderà in campo il 23 gennaio. La tennista italiana, attualmente numero 8 del ranking, affronta Iva Jovic negli ottavi di finale. Intanto, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono in corsa per qualificarsi agli ottavi. Ecco gli orari e i canali dove seguire gli incontri più importanti del primo Slam dell’anno.

Torna in campo questa notte (ora italiana) agli Australian Open 2026 Jasmine Paolini. La tennista azzurra, numero 8, dopo aver sconfitto senza difficoltà la numero 57 Magdalena Frech, sarà impegnata contro la statunitense Iva Jovic (27) in un match che mette in palio gli ottavi di finale del primo Slam della stagione. In campo, tra le altre, anche la numero 3 del mondo, la statunitense Coco Gauff. Per il tabellone maschile, giocheranno tra gli altri anche il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, e il numero 3, il tedesco Alexander Zverev.

