Allo US Open 2026, l’Italia del tennis conferma il suo valore con la qualificazione di quattro giocatori al terzo turno. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si aggiungono a Jasmine Paolini, raggiungendo i sedicesimi di finale. Un risultato che testimonia la crescita e la solidità del movimento tennistico italiano a livello internazionale.

L’Italia del tennis scrive la storia a Melbourne! Per la quarta volta nella storia, portiamo 4 azzurri al terzo turno degli #AustralianOpen: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi raggiungono Jasmine Paolini ai sedicesimi di finale. In questa giornata epica, l’eterno Stan Wawrinka (40 anni!) stabilisce un record incredibile vincendo una maratona di oltre 4 ore, diventando il più anziano a superare due turni in uno Slam dal 1978. Onore a Francesco Maestrelli, che non sfigura affatto sul centrale contro un solido Novak Djokovic. Analisi, commenti e approfondimenti in diretta Vi aspettiamo alle 19:15 per una nuova puntata di TennisMania Canale YouTube OA Sport Scrivici nei commenti chi ti ha convinto di più oggi! Like, iscrizione e campanella per non perdere le prossime puntate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026 p. 4: Sinner, Musett, Darderi ok

Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e DarderiTra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile.

Gli azzurri agli Australian Open: avanti Sinner, Musetti e DarderiGli Australian Open 2026 vedono protagonisti i tennisti italiani, con Sinner, Musetti e Darderi in gara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Australian Open 2026 p. 4: Sinner, Musett, Darderi ok

Argomenti discussi: Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Jasmine Paolini; Australian Open, i risultati del primo turno: come sono andati gli italiani e i prossimi avversari; Australian Open 2026: calendario, dove vederli e quando giocano gli italiani; Australian Open 2026 p. 1: Basta esibizioni!.

Australian Open, i risultati di oggi: Wawrinka, Machac e Shelton al terzo turnoStan Wawrinka non ha intenzione di fermarsi. Nell'ultimo Australian Open della carriera, lo svizzero ha battuto il qualificato francese Arthur Gea con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 dopo quat ... sport.sky.it

Australian Open 2026 - Jannik Sinner supera agilmente James Duckworth in tre parziali e conquista il terzo turno. Prossimo avversario? SpizzirriTENNIS, AUSTRALIAN OPEN - Un altro allenamento competitivo per Sinner, in campo appena un'ora e x minuti di gioco. L'azzurro controlla alla perfezione il povero ... eurosport.it

Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

“ ***” Siparietto e risate: problema di comunicazione col coach per Maestrelli, durante il match con Djokovic dopo uno splendido scambio Guarda l’Australian Open su #DAZN, tramite i canali Eurosport #Maestrelli #Australia x.com