Australian Open 2026 Musetti | Con Sonego una partita difficile La vittoria per Simone e Damiano

Lorenzo Musetti ha conquistato la vittoria al secondo turno dell’Australian Open 2026, superando Lorenzo Sonego in un match impegnativo. L’italiano ha dedicato il risultato a coach Simone Tartarini e al preparatore Damiano Fiorucci, assenti per motivi personali. La partita ha evidenziato la determinazione di Musetti nel proseguire il percorso nel torneo, sottolineando l’importanza del supporto dello staff anche in momenti difficili.

Melbourne, 22 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti vince il suo match nel secondo turno dell’Australian Open 2026, contro Lorenzo Sonego, e dedica la sua vittoria a coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, rientrati in Italia per gravi motivi personali. “È stata una partita difficile da preparare, giocare e gestire. Sono orgoglioso di come l’ho affrontata. Il mio coach è dovuto rientrare in Italia per un grave lutto familiare” ha spiegato il toscano dopo la vittoria, con riferimento all’assenza del suo storico allenatore Simone Tartarini, rientrato in Italia per la morte della madre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: “Per Simone e Damiano”Durante il secondo turno dell’Australian Open 2026, Lorenzo Musetti ha vinto il suo match contro Lorenzo Sonego.

Australian Open 2026, Musetti batte Collignon all’esordio: ora il derby con SonegoLorenzo Musetti ha sconfitto Raphael Collignon nel suo esordio agli Australian Open 2026, qualificandosi per il secondo turno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli…; Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Musetti al 2° turno: Non mi sono piaciuto, ma la sofferenza di questo match mi aiuterà.

Australian Open 2026, Sinner e Musetti al terzo turno: chi sono gli avversari (pericolo per Lorenzo, prima volta per Jannik) - Sonego precipita nel ranking AtpJannik Sinner vince facilmente contro l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo impiega tre veloci set (6-1 6-4 6-3 con 18 ace) in poco meno di ... affaritaliani.it

Australian Open, Musetti al 3° turno: Sonego battuto in tre setDerby azzurro sulla Margaret Court Arena: Lorenzo Musetti affronta l'amico Lorenzo Sonego per un posto al terzo turno. Il carrarino per eguagliare il miglior risultato in carriera a Melbourne Park, il ... sport.sky.it

Gli azzurri in campo nella sesta giornata di Australian Open Esordio nel doppio misto per la coppia Errani/Vavassori, mentre Jasmine Paolini nel singolare va a caccia degli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook

“ ***” Siparietto e risate: problema di comunicazione col coach per Maestrelli, durante il match con Djokovic dopo uno splendido scambio Guarda l’Australian Open su #DAZN, tramite i canali Eurosport #Maestrelli #Australia x.com