Australian Open 2026 Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno Maestrelli eliminato da Djokovic

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione, sono arrivati alcuni risultati significativi per gli italiani. Musetti ha superato Sonego nel derby e si è qualificato per il terzo turno, mentre Maestrelli è stato eliminato da Djokovic. Di seguito i dettagli delle partite e le performance degli atleti italiani nel torneo.

Ecco i risultati degli italiani nella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione tennistica sul cemento di Melbourne. Musetti vince il derby italiano contro Sonego. Lorenzo Musetti ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego per 6-3, 6-3, 6-4. Il neo Top-5 è passato così al terzo turno. Forza Lore? Dominant Musetti outlasts compatriot Sonego to reach the third round. #AO26 pic.twitter.comi9Xt5yVQe2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026 Maestrelli sconfitto da Djokovic. Si infrange contro il numero 4 del mondo e 10 volte campione degli Australian Open, Novak Djokovic, il sogno di Francesco Maestrelli, il 23enne azzurro che, proveniente dalle qualificazioni, nel suo primo match di sempre in uno slam aveva battuto il francese Atmane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australian Open 2026, Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno. Maestrelli eliminato da Djokovic Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set. Australian Open, favola Maestrelli: batte Atmane e al secondo turno affronterà DjokovicFrancesco Maestrelli, tennista italiano del ranking ATP 141, ha conquistato il passaggio al secondo turno dell’Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli…; Australian Open in diretta. Vince Musetti, sarà derby con Sonego. Passano Darderi e Paolini-Errani; Musetti al 2° turno: Non mi sono piaciuto, ma la sofferenza di questo match mi aiuterà. LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il toscano vince il derbyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi ... oasport.it Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Delusione Bolelli-ValvassoriLorenzo Musetti d'autorità. Il numero 5 al mondo ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open ... dire.it Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.