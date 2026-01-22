Australian Open 2026 Francesco Maestrelli cede in tre set a Novak Djokovic

Durante gli Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si è fermato al secondo turno, perdendo in tre set contro Novak Djokovic, numero 4 del seeding. Dopo aver disputato un match durato poco più di un’ora e mezza, l’azzurro ha concluso la sua corsa al torneo, che proseguirà con Djokovic ai sedicesimi di finale contro Van De Zandschulp o Shang Juncheng.

Si ferma al secondo turno del tabellone principale la favola di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026 di tennis: il qualificato azzurro deve inchinarsi al cospetto del serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding, che si impone in tre set con lo score di 6-3 6-2 6-2 in due ore ed un quarto di gioco, ed ai sedicesimi affronterà uno tra il neerlandese Botic Van De Zandschulp ed il cinese Shang Juncheng. Nel primo set l'azzurro impiega qualche minuto a togliersi l'emozione di dosso e Djokovic è subito cinico, strappando la battuta all'italiano ai vantaggi del secondo game. Il serbo va sul 3-0 non pesante, ma Maestrelli deve lottare per tenere il servizio anche nel sesto game, quando annulla un break point, e nell'ottavo gioco, quando deve cancellare quattro set point.

