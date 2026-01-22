All'Australian Open 2026, le favorite proseguono il loro percorso con risultati attesi. Tuttavia, sorprendentemente, Belinda Bencic è stata eliminata. Con la conclusione della quinta giornata nel tabellone femminile, si delineano i sedicesimi di finale, segnando un importante punto di svolta nel torneo.

La quinta giornata del tabellone di singolare femminile degli Australian Open completa l’allineamento del tabellone ai sedicesimi di finale. Continua la marcia delle favorite: Iga Swiatek, Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys avanzano agevolmente al terzo turno. Esce invece, a sorpresa, la svizzera Belinda Bencic. La polacca Iga Swiatek domina la ceca Marie Bouzkova 6-2 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Madison Keys, detentrice del titolo, supera la connazionale Ashlyn Kruger 6-1 7-5 in un’ora e quattordici minuti. La statunitense Jessica Pegula, sesta favorita del tabellone, spazza via la connazionale McCartney Kessler 6-0 6-2 in un’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, continua la marcia delle favorite. Esce, a sorpresa, Belinda Bencic

“Sono prima mamma, poi tennista”: era finita in 1213esima posizione, dopo 14 mesi Belinda Bencic è tra le favorite agli Australian OpenBelinda Bencic, prima mamma e poi tennista, ha visto la sua classifica salire dalla 1213ª posizione in soli 14 mesi.

Leggi anche: United Cup 2026: le avversarie dell’Italia ai raggi X. Belinda Bencic l’insidia principale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Italiani oggi all'Australian Open 2026: le partite del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026: calendario, dove vederli e quando giocano gli italiani; Djokovic: Sostengo la PTPA, ma hanno abusato del mio nome. Alcaraz e Sinner ...; Australian Open 2026, out Arnaldi e Bellucci. Avanti Maestrelli.

Sinner-Duckworth, Australian Open: dove vederla, orario e la vecchia parolaccia di Jannik contro il rivaleGiovedì 22 gennaio 2026 il tennista altoatesino scende in campo a Melbourne per il secondo turno contro il padrone di casa: diretta tv e streaming ... libero.it

Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nella classifica ATP: possibile best ranking agli Australian OpenLuciano Darderi è approdato al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a ... oasport.it

AUSOPEN: Sinner non si ferma più! Un rullo compressore a Melbourne! Altra lezione di tennis di Jannik Sinner che liquida Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2) e vola al terzo turno degli Australian Open! I numeri fanno paura: 17ª vittoria consecuti - facebook.com facebook

Sinner-Duckworth 6-1 6-4 6-2 - 12 partite di fila senza perdere un set - 16 vittorie di fila agli Australian Open - 1 outfit agghiacciante Eccellente Jannik x.com