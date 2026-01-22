australian open 2026 avanzano sinner e musetti

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti proseguono il loro percorso, confermando ottimi risultati. Musetti ha conquistato una vittoria nel derby contro Sonego, rafforzando la sua posizione nel torneo. Sinner, invece, continua con decisione e solidità, dimostrando di essere in forma e pronto a confrontarsi con le sfide più impegnative. Entrambi i tennisti italiani si avviano verso le fasi finali del torneo con ottimismo e determinazione.

Il secondo si è imposto nel derby contro Sonego. Continua in maniera netta e senza problemi il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. Nella mattinata italiana il numero 2 al mondo si è imposto sull’australiano James Duckworth, wild card battuto in tre 6-1 6-4 6-2. Ora al 3° turno affronterà Elios Spizzirri. “Ogni partita è difficile e sono contento di essermi qualificato. Ho servito e risposto molto bene e sono soddisfatto della mia performance. So che ha dovuto sostenere molte operazioni e sono felice di averlo rivisto a questi livelli. Ringrazio anche il pubblico, so che siete australiani ma siete stati onesti stasera con il tifo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

