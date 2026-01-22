Un episodio di sparatoria si è verificato a Lake Cargelligo, nel Nuovo Galles del Sud, causando la morte di tre persone. Le autorità stanno cercando il responsabile, che risulta ancora in fuga. La comunità locale si trova ora ad affrontare questa drammatica situazione, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tre persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Lake Cargelligo, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. Lo riporta l’emittente Abc Australia, secondo cui l’uomo armato responsabile della sparatoria sarebbe in fuga. Le vittime sono due donne e un uomo. Un altro uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili. I servizi di emergenza sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria avvenuta in Walker Street, vicino a Yelkin Street, intorno alle 16.40, le 6.40 in Italia. Questo articolo Australia, sparatoria nel Nuovo Galles del Sud: 3 morti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, sparatoria nel Nuovo Galles del Sud: 3 morti. Killer in fuga

