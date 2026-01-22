Auditel Riunisce Scotti, Clerici, Fazio, Gruber e Caressa in Campagna Storica

Auditel presenta una nuova campagna televisiva che mette in luce cinque protagonisti riconosciuti dei principali network italiani: Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa. Questa iniziativa mira a sottolineare l’importanza dell’auditel come strumento di analisi e rappresentanza nel panorama mediatico nazionale. Un modo per evidenziare l’impegno di Auditel nel monitorare e valorizzare i programmi più seguiti dal pubblico italiano.

Auditel lancia una campagna televisiva senza precedenti riunendo per la prima volta cinque volti simbolo dei principali network italiani: Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa. La società che da oltre quarant'anni misura gli ascolti della televisione italiana sceglie un cast trasversale per riaffermare il proprio ruolo centrale nella garanzia di trasparenza del mercato televisivo con il claim Dove siete voi ci siamo anche noi #Auditel #GerryScotti #AntonellaClerici #FabioFazio #LilliGruber #FabioCaressa #CampagnaTV #AscoltiTV #Mediaset #RAI #Discovery #La7 #SkySport #VirtualProduction #TelevisoneItaliana Scotti con La Ruota della Fortuna su Mediaset, Clerici con È sempre mezzogiorno su RAI, Fazio con Che tempo che fa su Discovery, Gruber con Otto e Mezzo su La7 e Caressa voce storica di Sky Sport integrano Auditel nelle loro battute iconiche giocando con autoironia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

