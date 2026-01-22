AUDITEL 2026 unisce Gerry Scotti e Clerici nello spot con Fazio Gruber e Caressa

AUDITEL 2026 presenta una nuova campagna pubblicitaria che vede protagonisti Gerry Scotti e Clerici, affiancati da Fazio, Gruber e Caressa. Questa collaborazione mira a sottolineare l’importanza e l’affidabilità delle rilevazioni televisive, grazie a un cast di figure riconosciute e rispettate nel panorama mediatico. L’iniziativa rafforza il ruolo di AUDITEL come strumento neutro e affidabile per analizzare gli ascolti televisivi in Italia.

AUDITEL 2026 unisce Gerry Scotti e Clerici nello spot con Fazio, Gruber e Caressa, un cast trasversale che rafforza il ruolo super partes della rilevazione TV. Gerry Scotti, Antonella Clerici, Fabio Fazio, Lilli Gruber e Fabio Caressa, tutti insieme nello stesso spot, quello della campagna AUDITEL 2026. Un cast assolutamente trasversale ai maggiori network nazionali che non ha precedenti nella storia italiana della pubblicità e che riafferma il ruolo centrale e super partes di AUDITEL a garanzia della trasparenza del mercato televisivo. I cinque testimonial entrano nello spot ognuno col la propria cifra stilistica (Gerry Scotti con la Ruota della Fortuna su Mediaset, Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno su Rai, Fabio Fazio con Che tempo che fa su Discovery, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 e Fabio Caressa con Sky Sport). Auditel, l'azienda che da oltre quarant'anni monitora gli ascolti della televisione italiana, ha lanciato la campagna pubblicitaria per il 2026.

