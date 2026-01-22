Audit Crescentino Assirevi | Elemento umano resta centrale anche in era digitale

In un’epoca di rapida digitalizzazione, l’audit rimane un’attività in cui l’elemento umano conserva un ruolo centrale. Nonostante l’avanzare delle tecnologie e l’importanza crescente dei dati, il giudizio professionale e l’esperienza umana rappresentano il cuore del processo di revisione. Questa centralità garantisce affidabilità e precisione, sottolineando come, anche nel contesto digitale, il fattore umano sia imprescindibile per una valutazione accurata e responsabile.

In un contesto in cui il lavoro di revisione si confronta con le grandi trasformazioni legate all'evoluzione tecnologica, "è necessario ricordare la centralità dell'elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto - e forse in maggior misura - cresce l'importanza dell'elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l'attività di revisione". Sono le parole di Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, all'evento 'Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano da Assirevi - Associazione italiana delle società di revisione legale.

