Attività venatoria e bracconaggio 50 denunce

Un uomo è stato denunciato in Alta Valle Camonica per attività venatoria senza autorizzazioni e utilizzo di mezzi vietati. Durante un controllo, è stato sorpreso con una carabina munita di silenziatore artigianale, vietato dalla normativa vigente. L’episodio evidenzia le attività di contrasto al bracconaggio e il rispetto delle regole per la tutela della fauna selvatica. Sono state complessivamente 50 le denunce relative a violazioni di questo tipo.

