Atleti con diabete nelle forze armate è il momento della svolta

Per gli atleti con diabete, entrare nelle forze armate rappresenta spesso un’opportunità importante per conciliare la passione sportiva con la stabilità professionale. Questa scelta può offrire supporto e strutture adeguate, facilitando lo sviluppo di una carriera agonistica in discipline olimpiche. È un passaggio fondamentale che richiede attenzione e preparazione, contribuendo a migliorare la qualità di vita e le possibilità di successo di chi vive con questa condizione.

Se entrare nei corpi sportivi delle forze armate è per molti atleti l' unica strada praticabile per rendere sostenibile la carriera agonistica in diverse discipline olimpiche, per gli sportivi con diabete la questione diventa ancora più decisiva. Eppure l'accesso ai gruppi militari e di polizia è spesso precluso a chi soffre di questa malattia cronica metabolica. Una discriminazione che non ha più ragion d'essere: l'evoluzione scientifica e tecnologica ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni, consentendo una gestione ottimale del controllo glicemico e riducendo in modo significativo il rischio di complicanze.

