Atalanta Scamacca ottavo goleador nerazzurro | con 26 gol ha scavalcato Pippo Inzaghi

Gianluca Scamacca si è aggiudicato l’ottavo posto nella classifica dei marcatori all-time dell’Atalanta con 26 gol in 65 presenze, superando Filippo Inzaghi. Nonostante la recente sconfitta in Champions League, questo record rappresenta un risultato importante per il calciatore e la squadra. L’Atalanta continua a valorizzare i propri attaccanti e a mantenere viva la tradizione di club capace di scoprire e far emergere talenti.

Bergamo, 22 gennaio 2026 – L'amarezza per la sconfitta in Champions temperata in parte da un record da ricordare: da mercoledì sera Gianluca Scamacca ha scavalcato Filippo Inzaghi salendo, con 26 gol (in 65 presenze), all'ottavo posto di sempre nella classifica all time dei marcatori atalantini. Serata che sarebbe stata perfetta per il centravanti nerazzurro fino a poco prima della sua uscita dal campo, autore della rete dell'1-0, la sua seconda in Champions dopo quella contro il Chelsea, e di una seconda rete annullata per un discutibile presunto offside in partenza di De Ketelaere. Il numero 9 nerazzurro è uscito poi sull'1-1, prima del tracollo atalantino.

