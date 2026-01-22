Atalanta ko in casa | l' Athletic Bilbao vince 3-2 e complica la Champions

L'Atalanta ha subito una sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao, con il risultato di 3-2. La partita ha complicato le possibilità dei bergamaschi di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, rendendo più difficile il percorso nella fase a gironi. La squadra di Bergamo dovrà ora cercare di recuperare punti negli incontri rimanenti per mantenere vive le speranze di avanzamento.

BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta crolla in casa contro l'Athletic Bilbao, 2-3 il risultato in favore dei baschi: si complica la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League per i bergamaschi, la vittoria nell'ultimo turno contro l'Union Saint-Gilloise potrebbe non bastare per rientrare nelle prime otto della classifica generale. Quella di Bergamo è stata una partita dai due volti. Recuperato Djimsiti, Palladino ha schierato il solito 3-4-2-1 confermando De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca. Valverde ha dovuto far fronte alla doppia assenza dei fratelli Williams, ma il 5-3-2 in fase difensiva non ha frenato l'entusiasmo di una Dea in gol alla prima occasione: al 16? Zalewski ha pescato Scamacca in area, che di testa ha battuto Unai Simon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Domani sera, alle 21, l'Atalanta affronta l'Athletic Bilbao nella settima giornata della fase a gironi di Champions League.

