Atalanta giornata di scarico | domenica col Parma può tornare dal 1’ Lookman

L'Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma, con una giornata di scarico dopo la partita in Champions League. Dopo la sconfitta con l'Athletic, l'allenatore Palladino ha concesso un giorno di riposo e la squadra tornerà ad allenarsi venerdì 23 gennaio, in vista dell'incontro di domenica 25 alla New Balance Arena. Possibile ritorno dal primo minuto di Lookman, che potrebbe essere impiegato dall’inizio.

e il tentativo di recupero di Bellanova, fuori da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale.

Raspadori all'Atalanta può liberare Lookman, il Napoli ci pensa

Atalanta, Lookman torna a disposizione. Djimsiti può rientrare già in Champions

