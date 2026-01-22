Atalanta-Athletic le pagelle | De Ketelaere si accende 6,5 Kossounou 5 dov' è sui gol dei baschi?
Analisi delle pagelle di Atalanta-Athletic: De Ketelaere si distingue con un 6,5, mentre Kossounou si ferma a 5, sollevando domande sui gol degli avversari baschi. Zalevski, Scamacca e Krstovic offrono prestazioni complessivamente positive, mentre Kolasinac delude. Tra gli spagnoli, Navarro si conferma il più efficace. Un quadro equilibrato delle valutazioni, con alcuni spunti di riflessione sulle prestazioni individuali.
Più che sufficienti anche Zalewski, Scamacca e Krstovic, delude Kolasinac. Navarro il migliore degli spagnoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti discussi: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3, le pagelle della partita di Champions League
