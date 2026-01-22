Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 | Scamacca illude la Dea prima della rimonta basca

L'Atalanta ha affrontato l'Athletic Bilbao in una partita valida per la competizione europea, terminata con un risultato di 2-3 a favore degli spagnoli. Nonostante il vantaggio iniziale di Scamacca, la squadra bergamasca ha subito la rimonta degli avversari, evidenziando le sfide e le dinamiche di un cammino ancora impegnativo in Europa. La partita riflette la crescita e le difficoltà della squadra in una stagione di importanti obiettivi.

Bergamo, 21 gennaio 2026 - La risalita in campionato, a parte la frenata di Pisa, è cominciata da tempo con l' Europa da mettere ancora nel mirino: in Champions League, però, l' Atalanta vola da tempo, come dimostrano le 3 vittorie consecutive già a referto e una top 8 sempre più alla portata. Il match interno contro l' Athletic Bilbao, viceversa un po' tra le principali delusioni del torneo, è l'occasione ghiotta per la banda Palladino per apporre un altro mattone, forse quasi decisivo, per la qualificazione diretta agli ottavi e l'inizio è ottimo: poco dopo il quarto d'ora di gioco vantaggio con Scamacca praticamente alla prima occasione creata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta ko in casa: l'Athletic Bilbao vince 3-2 e complica la ChampionsBERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta crolla in casa contro l’Athletic Bilbao, 2-3 il risultato in favore dei baschi: si complica la ... iltempo.it

Pagelle Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca non perdona ma la Dea si butta via. Navarro genio della lampadaL'Atalanta si butta via in Champions League: in vantaggio e in controllo grazie a Scamacca, la Dea si fa ribaltare da Guruzeta, Serrano e Navarro. Accorcia Krstovic ... sport.virgilio.it

#Atalanta 2-3 #Athletic : Nikola Krstovic! #AtalantaAthletic #Calcio #UCL x.com

Champions League, dopo i primi 45' Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 e Juventus -Benfica 0-0: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com facebook