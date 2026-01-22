Assistente volontaria fantasma niente riscatto pensionistico per la prof senza contratto ufficiale

La Corte dei conti ha rigettato il ricorso di una docente che chiedeva di riscattare, ai fini pensionistici, un periodo di servizio svolto come assistente volontario presso un’università umbra tra il 1984 e il 1991. La decisione chiarisce i limiti del riconoscimento contributivo per incarichi privi di contratto ufficiale, evidenziando l’importanza di condizioni contrattuali formali per il riconoscimento pensionistico.

