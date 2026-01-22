Assegno Unico 2026 aumenti e nuove soglie Isee | ecco cosa cambia per le famiglie

A partire da marzo 2026, l’Assegno Unico subirà modifiche nelle soglie ISEE e negli importi erogati, influenzando le famiglie beneficiarie. Dopo i primi due mesi dell’anno, caratterizzati da importi invariati rispetto al 2025, le nuove disposizioni apporteranno variazioni significative. È importante conoscere le novità per verificare l’impatto sulla propria situazione familiare e assicurarsi di usufruire delle eventuali maggiorazioni previste.

Assegno Unico: da marzo la musica cambia, per molte famiglie. Dopo i primi due mesi dell’anno con importi sostanzialmente allineati a quelli del 2025, a marzo scatteranno gli incrementi. Importi leggermente più alti grazie alla rivalutazione legata l’inflazione e alle nuove soglie Isee. Ma è essenziale, ancora più quest’anno, aggiornare il proprio indicatore economico del nucleo familiare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di accedere solo all’importo minimo, vanificando di fatto l’adeguamento previsto dalla legge. Assegno Unico 2026, cosa cambia davvero. Dal 1 gennaio 2026 è entrato in vigore l’adeguamento automatico dell’Assegno unico e universale, agganciato all’andamento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

