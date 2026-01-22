Asili | non cambia l' offerta formativa ma l' Arcobaleno sarà statale

Per l’anno scolastico 20262027, l’Amministrazione comunale conferma l’offerta formativa dei servizi educativi per bambini dai 3 ai 6 anni, senza apportare modifiche. Si comunica inoltre che l’Asilo Arcobaleno diventerà una struttura statale, mantenendo comunque gli stessi standard e programmi già in atto. Questa decisione mira a garantire continuità e qualità nel servizio educativo offerto alle famiglie della comunità.

"L'Amministrazione comunale, per l'anno scolastico 20262027, manterrà inalterata l'offerta formativa per i servizi educativi 3-6 anni". È quanto deciso dalla giunta comunale di Genova dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi da genitori e educatori, preoccupati per gli annunciati tagli.

