Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026 A Testa Alta chiude in gloria 28.2% flop Vespa 7.1% superato da Sciarelli 8.7%

Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita interessa 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5  A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna conquista 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2  Il Collegio  intrattiene 282.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1  Le Iene presentano: Inside  incolla davanti al video 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna 1.372.000 spettatori (8.7%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza 381.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.142.000 spettatori e il 7%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

