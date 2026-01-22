Ecco un'introduzione adatta ai tuoi requisiti: Nella serata di mercoledì 21 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano come

Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita interessa 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna conquista 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 282.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.372.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 381.000 spettatori (2.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.142.000 spettatori e il 7%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 21 Gennaio 2026. A Testa Alta chiude in gloria (28.2%), flop Vespa (7.1%) superato da Sciarelli (8.7%)

Ascolti TV | Mercoledì 7 Gennaio 2026. A Testa Alta (25.2%), Tempi supplementari (13.1%)Mercoledì 7 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha mostrato risultati diversificati negli ascolti.

Ascolti tv mercoledì 21 gennaio: Porta a Porta, A testa alta, Chi l’ha visto?Ecco gli ascolti tv di mercoledì 21 gennaio 2026, con i dati di Auditel e share dei principali programmi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 21 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 21 gennaio 2026: Porta a Porta 30 anni, A Testa Alta, Chi l’ha visto? e Marsiglia–Liverpool; Ascolti tv ieri mercoledì 14 gennaio chi ha vinto tra A testa alta di Sabrina Ferilli e Zamora di Neri Marcorè; Bruno Vespa monopolizza la prima serata, solo due donne lo contrastano: chi.

Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all'ultima ... fanpage.it

Ascolti TV 21 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataScopri gli ascolti TV di ieri Mercoledì 21 Gennaio 2026. Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

BOOM DI ASCOLTI PER MERCOLEDÌ 2! È la serie più vista su Netflix nella seconda metà del 2025! La seconda stagione dello show con protagonista Jenna Ortega conquista la vetta della classifica con circa 120 milioni di visualizzazioni. Con questi numeri d - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Mercoledì 24 Dicembre 2025. #IlVolo al 17%, la #SantaMessa 16%, va forte #UnaPoltronaPerDue (15.4%). De Martino 23.7% vs Scotti 24.6% Tutti i dati x.com