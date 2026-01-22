Ecco i dati di ascolto televisivo del 21 gennaio 2025. La serata di ieri ha visto uno speciale di Vespa su Rai1, intitolato

Bene lo speciale di Vespa. Nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, su Rai1 Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita registra 945.000 spettatori pari al 7.1% di share. Poi su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ottiene 4.034.000 spettatori con uno share del 28.2%. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia di 25 minuti (283.000 – 1.4%), Il Collegio non va oltre 282.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1, dopo l’anteprima di 45 minuti (727.000 – 3.5%), Le Iene presentano: Inside isi ferma a 806.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo la presentazione di 26 minuti (934.000 – 4.5%), Chi l’ha Visto? segna 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Ascolti tv, i dati del 21 gennaio 2025

Ascolti tv, i dati del 12 gennaio 2025I dati di ascolto televisivo del 12 gennaio 2025 mostrano un buon risultato per la fiction Rai.

Ascolti tv, i dati del 13 gennaio 2025Il dato di ascolti televisivi del 13 gennaio 2025 mostra una buona performance della fiction Rai.

Con un “traino” diverso abbiamo aumentato di molto gli ascolti, arrivando a un più che dignitoso 3,7% con 240mila amici nottambuli che ci hanno seguito (si preannunciano dati ben diversi su RaiPlay). Senza nemmeno gli spot nel programma precedente (fon facebook