L'articolo analizza gli ascolti televisivi del 21 gennaio 2026, evidenziando la sfida tra Rai e Mediaset. A cura di Giulio Strocchi, la recensione offre un approfondimento sui dati di audience e sulle tendenze della serata. Un'analisi obiettiva e dettagliata utile per chi segue l'andamento della televisione italiana.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 21 gennaio 2026 ha regalato una. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 21 gennaio 2026 ha regalato una serata televisiva carica di emozioni e sorprese, con Canale5 che ha trionfato grazie al finale di A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna, interpretato da Sabrina Ferilli, catturando oltre 4 milioni di spettatori con storie di resilienza e lotta quotidiana che hanno toccato il cuore del pubblico. Rai1 ha celebrato i 30 anni di Porta a Porta con Bruno Vespa, ma lo speciale non ha convinto, fermandosi sotto il milione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 21 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

