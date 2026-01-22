Arriva un rimpastino che scontenta tutti E chissà perché un nuovo assessore

Dopo sei mesi di attesa, si conclude il rimpasto di giunta a Palazzo Marino, con l’ingresso di Marco Mazze come nuovo assessore. La variazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli addetti ai lavori, lasciando molte aspettative insoddisfatte. Un cambiamento che, secondo alcuni, non avrebbe portato novità significative, confermando la sensazione di una fase di stallo amministrativo per il Comune di Milano.

La compagine dell’esecutivo rimane pressoché immutata, stesso discorso vale per la composizione delle deleghe. A cambiare è l'assetto politico perché la Lista Sala adesso conta ben 4 assessori su 12. Ma questo esito non piace né al Pd né ad Azione A Milano in 4 mila attendono il destino delle loro case travolte dalle inchieste. Per ora tutto fermo "La montagna ha partorito il topolino”. E’ la battuta (facile) che circola a Palazzo Marino a commento del rimpasto concluso dopo 6 mesi di attesa e che vede un nuovo assessore, Marco Mazzei, mentre la delicata delega alla sicurezza resta in mano al sindaco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Arriva un rimpastino che scontenta tutti. E, chissà perché, un nuovo assessore "Fino a 1200 euro a trimestre per chi assiste una persona non autosufficiente": arriva il Ddl che però scontenta (quasi) tuttiIl disegno di legge presentato al Consiglio dei ministri mira a riconoscere ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, offrendo un supporto economico fino a 1200 euro a trimestre per chi assiste una persona non autosufficiente. Leggi anche: Belén scontenta tutti: parla dei difetti degli italiani e attira le critiche di tutti, ecco cosa ha detto Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Università, Esteri e Mimit: il valzer del rimpastino nel sottogoverno Meloni. Arriva un rimpastino che scontenta tutti. E, chissà perché, un nuovo assessoreLa compagine dell’esecutivo rimane pressoché immutata, stesso discorso vale per la composizione delle deleghe. A cambiare è l'assetto politico perché la Lista Sala adesso conta ben 4 assessori su 12. ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.