Arriva la legge sulle lobby | registro pubblico e fuori chi ha condanne a più di due anni

È in fase di approvazione una nuova legge sulle lobby, volta a regolare la loro attività attraverso un registro pubblico. La proposta prevede, inoltre, che siano esclusi coloro che abbiano condanne superiori a due anni. Dopo anni di discussioni, il Parlamento si appresta a definire un quadro normativo più trasparente e articolato per questa realtà, con l’obiettivo di garantire maggiore responsabilità e chiarezza nell’interesse pubblico.

Montecitorio ci riprova. E dopo un dibattito che va avanti ormai da diverse legislature, sembra sul punto di poter dare il via libera a una legge organica sulle lobby. La commissione Affari Costituzionali ha, infatti, votato il mandato al relatore, il presidente Nazario Pagano (FI), a riferire in Aula dove il testo approderà lunedì 26 gennaio. Le opposizioni, per ora, si sono astenute nel voto finale in commissione in attesa di vedere come si svilupperanno i lavori. "E' una legge attesa da anni - sottolinea Pagano - e spero che l'iter possa ora procedere rapidamente con il più ampio sostegno da parte dei gruppi parlamentari: sarebbe un bel segnale da dare al Paese".

