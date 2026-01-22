Arretrati indennità di pronto soccorso riconosciuti anche a tecnici di radiologia e Oss

La Cisl Fp ha ottenuto il riconoscimento degli arretrati dell’indennità di pronto soccorso per gli anni 2024 e 2025 anche a tecnici di radiologia e Oss del personale del pronto soccorso della Asl di Pescara. Questa decisione garantisce un giusto riconoscimento economico a tutte le figure coinvolte, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e il valore professionale di queste categorie.

La Cisl Fp ottiene un importante risultato per il personale del pronto soccorso della Asl di Pescara: gli arretrati dell’indennità di pronto soccorso per gli anni 2024 e 2025 saranno corrisposti a tutte le professioni coinvolte, inclusi i tecnici di radiologia e gli Oss, finora esclusi. «Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Pronto soccorso: l'indennità per i dirigenti medici aumenta di 750 euro

Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacatiÈ stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Indennità di pronto soccorso, Cgil e Uil aprono lo stato di agitazione: Serve equità tra gli operatori; Ancora violenza al pronto soccorso: donna prende a schiaffi infermiera e aggredisce poliziotto; Arretrati docenti in entrata a gennaio, nel mese di febbraio ci sarà l'una tantum e il conguaglio fiscale annuale dell'IRPEF.

Arretrati indennità di pronto soccorso riconosciuti anche a tecnici di radiologia e OssLa soddisfazione della Cisl Fp: Diritti riconosciuti grazie al dialogo costruttivo: un risultato concreto per chi lavora in prima linea ... ilpescara.it

Indennità pronto soccorso, firmata l'intesa: risorse per 48 milioni di euro dal 2024 al 2026Sulla base dell'accordo è stato incrementato per tutti i beneficiari il valore delle indennità, differenziando le quote tra i profili, cosi come previsto dal nuovo contratto nazionale; ampliata la pla ... rainews.it

Provo a chiarire un dilemma che da ieri riempie i post: le differenze, a tratti notevoli, nell’importo degli arretrati dipendono ANCHE (probabilmente non solo) dalla voce ‘anticipo aumenti contratto 2022/24’ presente nei cedolini da gennaio a dicembre 2025. A m - facebook.com facebook