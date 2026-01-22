Arknights: Endfield arriva su PS5, PC e dispositivi mobili, offrendo ai fan un nuovo capitolo della serie. Dopo un’attesa prolungata, il gioco è ora disponibile per diverse piattaforme, ampliando l’esperienza di gioco e introducendo nuove sfide. Questo debutto rappresenta un momento significativo per l’universo di Arknights, consolidando la presenza del franchise nel panorama videoludico attuale.

Dopo mesi di attesa, Arknights: Endfield è finalmente giocabile e rappresenta uno dei lanci più importanti per l'intero universo di Arknights. Il titolo porta la serie in una nuova dimensione grazie a un impianto 3D free-to-play, disponibile da subito su PlayStation 5, PC (con launcher ufficiale ed Epic Games Store ), oltre che su iOS e Android. A rendere il debutto ancora più interessante c'è anche una campagna di benvenuto particolarmente ricca: chi inizia in questi giorni può ottenere una quantità di ricompense che, sommata, equivale ad almeno 135 pull, distribuiti tra bonus di accesso e premi legati ai traguardi.

© Gamerbrain.net - Arknights Endfield debutta su PS5, PC e mobile

