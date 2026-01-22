Una nave portacontainer di grandi dimensioni, la BYD Changzhou, è approdata al porto di Zarate, in Argentina, trasportando un carico di veicoli elettrici provenienti dalla Cina. L’arrivo di questa imbarcazione segna un passo importante nelle rotte commerciali tra i due paesi e riflette l’interesse crescente per la mobilità sostenibile nel contesto internazionale. La banchina si presenta piena di veicoli pronti per essere distribuiti nel mercato locale.

La nave portacontainer BYD Changzhou, carica di auto elettriche cinesi, è arrivata al porto di Zarate, in Argentina. Le immagini riprese dall’alto mostrano l’impressionante distesa di veicoli (oltre 5.800) che hanno occupato completamente la banchina dello scalo fluviale. Negli ultimi due anni, il presidente argentino Javier Milei ha fatto l’esatto contrario del suo più stretto alleato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, spalancando le porte alle importazioni, abbattendo le barriere commerciali ed eliminando le lungaggini burocratiche doganali. L’anno scorso l’Argentina ha registrato un aumento record del 30% delle importazioni rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Argentina, nave carica di auto elettriche cinesi arriva al porto di Zarate: l'imponente distesa di veicoli sulla banchina

