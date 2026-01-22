Appendino dà della cronista a Meloni ma FdI capisce tronista e scoppia la bagarre alla Camera – Video

In un clima di tensione, l’aula della Camera è stata teatro di un acceso scontro tra maggioranza e opposizione. La presidente Anna Ascani ha più volte richiamato i deputati alla calma, mentre si sono verificati scambi di battute che hanno portato a una vera e propria bagarre. L’episodio ha coinvolto anche la polemica tra Appendino e Meloni, evidenziando le tensioni politiche in corso.

Bagarre nell'aula della Camera tra maggioranza e opposizione, con la presidente Anna Ascani che interviene più volte per richiamare alla calma i deputati. A scatenare le proteste le parole del deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini che definisce "pregiudicata" la 5 stelle Chiara Appendino, puntando il dito contro l'ex sindaca di Torino per aver dato della ' tronista ' alla presidente del Consiglio. In realtà la parola usata da Appendino è 'cronista' ma lo 'scambio di consonante' scatena un acceso botta e risposta in aula. "Chiedo – dice Trancassini – di stigmatizzare l'intervento della pregiudicata Appendino.

