Appendino dà della cronista a Meloni ma FdI capisce tronista e scoppia la bagarre alla Camera – Video

Da ilfattoquotidiano.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima di tensione, l’aula della Camera è stata teatro di un acceso scontro tra maggioranza e opposizione. La presidente Anna Ascani ha più volte richiamato i deputati alla calma, mentre si sono verificati scambi di battute che hanno portato a una vera e propria bagarre. L’episodio ha coinvolto anche la polemica tra Appendino e Meloni, evidenziando le tensioni politiche in corso.

Bagarre nell’aula della Camera tra maggioranza e opposizione, con la presidente Anna Ascani che interviene più volte per richiamare alla calma i deputati. A scatenare le proteste le parole del deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini che definisce “pregiudicata” la 5 stelle Chiara Appendino, puntando il dito contro l’ex sindaca di Torino per aver dato della ‘ tronista ‘ alla presidente del Consiglio. In realtà la parola usata da Appendino è ‘cronista’ ma lo ‘scambio di consonante’ scatena un acceso botta e risposta in aula. “Chiedo – dice Trancassini – di stigmatizzare l’intervento della pregiudicata Appendino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

appendino d224 della cronista a meloni ma fdi capisce tronista e scoppia la bagarre alla camera 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Appendino dà della “cronista” a Meloni, ma FdI capisce “tronista” e scoppia la bagarre alla Camera – Video

Leggi anche: Educazione sessuale a scuola, scoppia la bagarre alla Camera, Valditara infuriato attacca l’opposizione: “Falso che impediamo di insegnare rispetto e affettività” [VIDEO]

Leggi anche: "Falsità sui femminicidi": Valditara difende il suo ddl. E alla Camera scoppia la bagarre

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

«Appendino pregiudicata», scontro tra M5s e Trancassini in Aula. Scintille dopo l'intervento dell'ex sindaca contro MeloniLe scintille si sono registrate in particolare tra M5s e FdI dopo che il questore Paolo Trancassini ha dato a Chiara Appendino della «pregiudicata» ... torino.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.