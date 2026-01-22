Anziano uccide moglie e si suicida

A Latisana, in Friuli, si è consumata una tragedia familiare: un uomo di 80 anni ha ucciso la propria moglie di 78 anni e successivamente si è suicidato. La vicenda ha sconvolto la comunità locale e sta ora al vaglio delle autorità competenti. Le motivazioni dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

15.42 Tragedia familiare a Latisana,in Friuli Un uomo 80enne,ha ucciso in casa la moglie di 78 anni e poi si è tolto la vita. L'anziano avrebbe colpito la donna alla testa, forse con un utensile. Il personale sanitario, arrivato dopo l' allarme lanciato al 112, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi. La Procura coordina le indagini dei Carabinieri per capire l'esatta dinamica del femminicidio-suicidio. Sotto sequestro l'abitazione per i rilievi di rito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pertegada, anziano uccide la moglie e si toglie la vitaI due corpi ritrovati nell'abitazione della coppia. Lui l'avrebbe colpita più volte con un'accetta prima di suicidarsi con un coltello

Latisana (Udine) sotto choc: anziano uccide la moglie colpendola alla testa e si suicida. Si indaga sul moventeStando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe colpito la donna probabilmente alla testa, forse con un utensile

