Antisemitismo | Delrio ' nel Pd restano distanze mio testo rimane'

Durante l'assemblea dei senatori del Pd, Graziano Delrio ha sottolineato che la discussione sull'antisemitismo è stata serena e costruttiva. Ha inoltre evidenziato che nel partito permangono alcune distanze, ma il suo testo rimane un punto di riferimento. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto volto a rafforzare l'impegno contro ogni forma di discriminazione e intolleranza.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "La riunione è andata bene, è stata una discussione serena". Lo ha detto Graziano Delrio lasciando l'assemblea dei senatori del Pd sull'antisemitismo. "Ci sono posizioni diverse, nel senso che io penso che vada fatta una cosa specifica. Il collega Giorgis ha fatto un ottimo lavoro sulle discriminazioni. Sugli argomenti in cui c'è convergenza si farà un lavoro sugli emendamenti", ha spiegato ancora Delrio anche a proposito dell'altro testo che il Pd depositerà a prima firma del senatore Andrea Giorgis. "Il mio testo rimane, certo. E' impostato specificamente sull'antisemitismo, l'altro sulle discriminazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antisemitismo: Delrio, 'nel Pd restano distanze, mio testo rimane' Antisemitismo, incardinato in Senato il ddl Delrio, Pd annuncia testoIl ddl Delrio sull’antisemitismo è stato ufficialmente incardinato oggi in commissione Affari costituzionali al Senato. Antisemitismo: verso 7 ddl in Senato. Pd presenta nuovo testo, ma Delrio non arretraIn vista di un possibile approfondimento legislativo, si prospetta l’approvazione di sette disegni di legge in Senato contro l’antisemitismo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Antisemitismo, nervi tesi nel Pd; Vietato criticare il governo di Israele: per il ddl antisemitismo i testi depositati salgono a 5; Il ddl antisemitismo muove i primi passi, è scontro nel Pd; Ddl antisemitismo, oggi il nuovo testo Pd. L’assemblea dei senatori a rischio spaccatura. Pd spaccato sull’antisemitismo: il disegno di legge di Giorgis non troverà unanimità nel gruppoTra i dissidenti Graziano Delrio, che ha presentato a dicembre un proprio testo, sconfessato dal Nazareno, ma che lo stesso senatore si è rifiutato di ritirare. I malumori della minoranza dem: Non ... ilfattoquotidiano.it I riformisti Pd non firmano il ddl del partito sull'antisemitismo(ANSA) - ROMA, 22 GEN - I senatori riformisti del Pd, che avevano firmato il ddl Delrio sull'antisemitismo, non sottoscriveranno il disegno di ... notizie.tiscali.it Luciana Cimino, Antisemitismo, nervi tesi nel Pd, Il Manifesto, 22 gennaio 2026 DIBATTITO AL VIA IL 27 GENNAIO La maggioranza ha deciso: la discussione nel giorno della Memoria sul testo base Lega-Iv. Sì di Delrio Accordo o meno, la maggioranza ha int - facebook.com facebook Antisemitismo, il dem Delrio: "Bene iter, ma si poteva fare prima" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.