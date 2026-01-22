Annuncio shock su Futboljobs della Saudi Pro League | Cercasi centrocampista stipendio da 1 milione

Su Futboljobs è comparsa un’offerta di lavoro della Saudi Pro League: si cerca un centrocampista con un salario di un milione di euro. La piattaforma, ormai punto di riferimento per professionisti del settore, continua a essere luogo di annunci di varia natura, ma questa proposta ha attirato particolare attenzione per le sue caratteristiche. Si tratta di un esempio delle opportunità e delle sfide nel panorama del calcio internazionale.

Sul portale online Fuboljobs, oramai sempre più diffuso tra analisti, dirigenti, allenatori e giocatori per inserire le proprie candidature non è sfuggita un'offerta di lavoro più che singolare. Arriva dalla Saudi Pro League, la massima espressione del calcio arabo che cerca un "centrocampista difensivo" con tanto di profilo dettagliato e una più che allettante proposta economica.

