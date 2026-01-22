Anmil | 14 morti accertate sul lavoro in 20 giorni

Nei primi venti giorni dell’anno, si sono verificati 14 decessi sul lavoro in Italia, tra cui due giovani di 25 e 30 anni. Questi dati evidenziano una realtà preoccupante, in cui la sicurezza sul lavoro rimane una priorità da affrontare. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di tutela dei lavoratori per prevenire ulteriori tragedie.

Milano, 22 gen. (askanews) – Nella distopia che viviamo quotidianamente, nella quale chi lavora non riesce a far fronte alle spese basilari di vita mentre chi eredita l’impegno o la fortuna dei propri familiari beneficia, a braccia conserte, dell’incremento complessivo della ricchezza del Paese, ieri due giovani di 25 e 30 anni sono morti sul lavoro. Andrea Cricca aveva solo 25 anni ed è morto in un macchinario per la sminuzzatura del fieno in un’azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Josip Krizanec, camionista di origini croate, di anni ne aveva 30 e, sempre ieri, è morto seppellito dal carico di mais che doveva consegnare presso un’azienda della provincia di Cremona probabilmente a causa di un guasto nel sistema di apertura del rimorchio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

