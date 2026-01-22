Anima Verde Festival alla Città dell’Altra Economia

Il 25 gennaio si svolge Anima Verde Festival presso la Città dell’Altra Economia, a Largo Dino Frisullo, Ex Mattatoio. L’evento, aperto dalle 10:00 alle 19:00, offre un’occasione per scoprire proposte sostenibili e prodotti biologici. L’ingresso è gratuito. Un appuntamento per chi desidera approfondire temi di rispetto ambientale e stili di vita più consapevoli, in un contesto dedicato alla promozione di un’economia etica e sostenibile.

Appuntamento Domenica 25 Gennaio con Anima Verde Festival, dalle 10:00 alle 19:00, a Largo Dino Frisullo, Ex Mattatoio, a ingresso gratuito.

