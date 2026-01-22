Anguillara | spunta l' ipotesi di un complice cosa non torna nella versione di Carlomagno

A Anguillara Sabazia, si torna a discutere del femminicidio di Federica Torzullo. Nuove ipotesi suggeriscono la possibile presenza di un complice, sollevando dubbi sulla versione fornita da Carlomagno. Le indagini continuano a focalizzarsi sulle circostanze dell’omicidio, nel tentativo di fare luce su una vicenda complessa e dolorosa.

Sono ancora molti i dubbi da chiarire sul femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne uccisa ad Anguillara Sabazia (Roma) dal marito Claudio Agostino Carlomagno. Ieri il 45enne ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip di Civitavecchia, Viviana Petrocelli, durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Non una confessione fiume, come ha sottolineato il procuratore Alberto Liguori, ma dichiarazioni “che dovranno essere verificate”. La versione di Carlo Magno e l'ipotesi di un complice A sollevare qualche perplessità sono i tempi molto ridotti, circa 40 minuti, in cui si sarebbero verificati gli eventi: dall'omicidio al successivo occultamento di cadavere, altro reato che la procura contesta all'indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Anguillara, procuratore: “Versione Carlomagno incerta, tempistica delitto non quadra”Il procuratore di Anguillara mette in dubbio la versione di Carlomagno, evidenziando incongruenze nella tempistica dei fatti.

Claudio Carlomagno voleva bruciare il volto di sua moglie Federica Torzullo. E' questa l'ipotesi dei magistrati per l'omicidio di AnguillaraSecondo i magistrati, Claudio Carlomagno avrebbe pianificato di infliggere gravi ustioni a sua moglie, Federica Torzullo, trovata morta e sepolta vicino all’azienda di Anguillara Sabazia.

