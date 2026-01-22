Anguillara | in corso le ricerche in un canale dell' arma del delitto

Le forze dell'ordine di Ostia stanno attualmente conducendo ricerche nel canale dell'arma del delitto, nell’ambito delle indagini sul caso di Anguillara. Gli investigatori del reparto territoriale dei Carabinieri cercano il coltello utilizzato da Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Le operazioni mirano a raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti.

Sono in corso, da parte degli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia, le ricerche del coltello con cui Claudio Carlomagno, avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell'autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l'occultamento del cadavere della moglie, l'uomo si sarebbe disfatto dell'arma del delitto in un canale nei pressi della via Braccianese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

