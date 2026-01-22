A Anguillara, Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, nascondendo il cadavere in un terreno vicino alla sua azienda. Tuttavia, le versioni fornite dall’uomo non hanno convinto completamente gli inquirenti, che continuano a cercare chiarimenti sulla dinamica dei fatti. La vicenda rimane sotto approfondimento, con le autorità che cercano di fare luce sui motivi e sui dettagli dell’accaduto.

La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso la moglie Federica Torzullo seppellendo il cadavere in un terreno vicino alla sua ditta ad Anguillara, non convince del tutto gli inquirenti. "L'ho uccisa perché temevo di perdere mio figlio dopo la separazione", ha detto Carlomagno al gip, rompendo il silenzio, ma i familiari della donna negano questa possibilità. Le indagini dei carabinieri lo avevano messo spalle al muro e alla fine ha confessato. Il delitto, ha raccontato, è avvenuto la mattina del 9 gennaio: si sono svegliati alle 6:30, sarebbe iniziata una discussione sulla separazione e l'uomo l'avrebbe accoltellata nel bagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anguillara, Carlomagno non avrebbe detto tutta la verità

