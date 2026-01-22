Andrea Nobili Avs | È tempo di rilanciare la Consulta regionale per la disabilità

Andrea Nobili di Avs sottolinea l'importanza di rafforzare e rilanciare la Consulta regionale per la disabilità, affinché possa svolgere un ruolo più efficace come spazio di partecipazione, confronto e co-programmazione delle politiche regionali. Un'iniziativa volta a migliorare l'inclusione e l’attenzione alle esigenze delle persone con disabilità sul territorio, promuovendo un dialogo più strutturato tra istituzioni e cittadini.

ANCONA – Rafforzare e rilanciare il ruolo della Consulta regionale per la disabilità come strumento centrale di partecipazione, confronto e co-programmazione delle politiche regionali. È questo l'obiettivo della mozione presentata dal capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili

