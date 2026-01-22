Andrea Bolelli, figura di rilievo tra musica e politica, esprime il suo dolore per la perdita recente. A Bologna, il mondo artistico e musicale si trova a fronteggiare un vuoto incolmabile, mentre il silenzio prevale tra le persone vicine. In questo contesto, si evidenzia l’importanza di riflettere sulle passioni e sul valore della memoria nel nostro tessuto culturale.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Un vuoto incolmabile, e bocche cucite dal dolore e dal silenzio nel panorama musicale e artistico bolognese. Tutti, ieri, piangevano la morte del 39enne Andrea Bolelli, collaboratore di Radio Città Fujiko, per cui era speaker, e fondatore, con tre amici, di 'Bologna City Rockers', festival punk rock molto noto nel panorama bolognese, e non solo. Chi era Irene Leardini: la laurea, il lavoro come meccanica di biciclette, Londra, una vita piena di sogni Il terribile schianto in A13. Bolelli, che lavorava per una azienda di Castel Maggiore che si occupa di trasporto di materiale medicale da un ospedale all'altro, era seduto sul sedile del passeggero di un furgoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Bolelli e le sue passioni: dalla musica alla politica. “Siamo travolti dal dolore”

