Ancora un' aggressione in piazza San Rocco a Como | 21enne soccorso e portato al Sant’Anna

Nella serata di ieri, alle 19.21, si è verificata un’aggressione in piazza San Rocco a Como, coinvolgendo un ragazzo di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasportato al Sant’Anna per le cure del caso. L’episodio si aggiunge a una serie di situazioni di tensione nella zona, sollevando attenzione sulla sicurezza pubblica nel centro cittadino.

L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 19.20. Sul posto Croce Azzurra e carabinieri Ancora un episodio di violenza in piazza San Rocco a Como. L'allarme è scattato ieri sera alle 19.21 per un'aggressione avvenuta in strada che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni. Secondo i dati di Areu, l'intervento è stato classificato come evento violento con l'invio di un'ambulanza della Croce Azzurra sul posto. Dopo le prime cure, il 21enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è arrivato intorno alle 19.45 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri di Como, allertati per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell'episodio.

Aggressione in piazza Roma a Como: 60enne soccorso e portato al ValduceNella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, in piazza Roma a Como, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un uomo di 60 anni.

