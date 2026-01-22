Ancora una Panda usata come ariete | assalto notturno alla farmacia di Villaggio Breda

Nella notte, una Fiat Panda ha scardinato la serranda di una farmacia a Villaggio Breda, in piazza Erasmo Piaggio. I malviventi sono entrati nell’attività commerciale, compiendo un furto. Questo episodio si aggiunge a una serie di analoghi tentativi nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle attività locali. La polizia è intervenuta per le indagini e per rafforzare i controlli nella zona.

Malviventi in azione nella notte nella zona di Villaggio Breda. Sul posto i carabinieri Con una Fiat Panda hanno sfondato la serranda di una farmacia al Villaggio Breda. Malviventi in azione nella notte, con l'assalto all'attività commerciale che si trova in piazza Erasmo Piaggio. I banditi - con il volto travisato - sono entrati in azione intorno alle 4 di giovedì 22 gennaio. Con la vettura, risultata rubata, hanno abbattuto la saracinesca. Un'altra automobile risultata rubata, una Lancia Ypsilon, è stata posizionata in strada, presumibilmente per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Romatoday.it Bibbiano, assalto notturno alla farmacia di via VenturiNella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2026, la farmacia Ternelli di via Venturi a Bibbiano è stata oggetto di un tentativo di furto. Assalto notturno alla farmacia, scardinata la saracinesca: “Tutto in meno di due minuti”Nella notte a Rivolta d’Adda, si è verificato un assalto alla farmacia Damioli, situata nel centro cittadino. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Top 10 auto usate da comprare nel 2026; Auto usate, 2025 da record: volano benzina e diesel, mentre la Fiat Panda resta leader. Le più vendute; Autohero svela la classifica delle auto usate preferite dagli italiani nel 2025; Renegade in testa: il mercato dell’usato incorona i Suv in Trentino Alto Adige. L’auto usata più venduta in Taa è la Renegade, poi Tiguan e Panda Nel 2025 secondo Autohero, il più grande rivenditore indipendente di auto usate in Europa, il modello più venduto in Trentino Alto Adige è stato il Suv compatto Jeep Renegade con il 3,8% d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.