Anche Jessica Moretti scarica la colpa sugli altri | Non sono scappata Le parti civili | Interrogatori incompleti

Jessica Moretti si è sottoposta a un lungo interrogatorio di oltre dieci ore, durante il quale ha ripetuto di non essere fuggita e ha attribuito le responsabilità ad altri. Le parti civili segnalano interrogatori incompleti, evidenziando un quadro ancora aperto. La difesa di Jessica, come quella di suo marito Jacques, si mantiene compatta, rifiutando di assumersi colpe e sostenendo la propria versione dei fatti.

Undici ore davanti ai magistrati, scandite da ricostruzioni, domande e anche emotività. Ma la linea difensiva di Jessica Maric Moretti, comproprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans-Montana, è chiaramente identica a quella del marito Jacques. Tutta colpa degli altri: i camerieri, quelli che ha venduto i panelli fonoassorbenti che hanno trasformato il locale in un camera a gas, il comune che aveva fatto i controlli. La donna, dopo il lungo confronto con gli inquirenti, ha lasciato la procura di Sion senza rilasciare dichiarazioni, ma dall’interrogatorio emerge una linea difensiva aggressiva che già su dovrà scontrare con le dichiarazioni opposte di altri testimoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Jessica Moretti: «Non sono scappata da Le Constellation. Sono uscita per chiamare i soccorsi»Jessica Moretti, proprietaria di Le Constellation a Crans-Montana, ha dichiarato di essere uscita dal locale per chiamare i soccorsi, smentendo di essere fuggita.

Jessica Moretti in procura: "Non sono scappata dal Constellation"Jessica Moretti ha dichiarato in procura di non essere fuggita dal Constellation, durante un lungo interrogatorio a Sion.

