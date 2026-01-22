Tullio e Siglinda, uniti da un legame duraturo, hanno condiviso quasi un secolo di vita insieme. Prima di affrontare il loro addio, hanno vissuto un amore che ha resistito al tempo, alle sfide e alle prove della vita. La loro storia rappresenta un esempio di affetto autentico e di dedizione, testimonianza di un legame che trascende le ordinarie distanze della durata umana.

Un amore oltre il tempo, l’età, la malattia, la morte. Quasi un secolo di vita Tullio e 85 anni Siglinda. Sebbene già uniti civilmente hanno voluto sposarsi di nuovo, davanti a Dio, prima che Tulio morisse. È successo sabato scorso, in una stanza dell’hospice Resegone dell’ospedale di Lecco, dove Tullio, più prossimo ai 100 che ai 99 anni, era ricoverato. Prima di lasciare la sua Siglinda ha voluto unirsi con lei anche con il matrimonio religioso: non un contratto formale in extremis, per sistemare le cose prima di andarsene come a volte è necessario, ma un gesto di amore puro, quasi assoluto. Una cerimonia semplice: l’altare allestito su un tavolino; il crocifisso di San Damiano con Gesù ferito e inchiodato alla croce, ma ritto e fiero, più forte della fine; un cero bianco; un bouquet di rose color pesca, gerbere arancioni e fiori bianchi; le fedi, quella più grande con inciso il nome di Siglinda per Tullio e quella più piccola con il nome di Tullio per Siglinda, entrambe con la stessa data, il 17 gennaio 2026, quella del loro matrimonio; un libretto stampato con le formule di rito del matrimonio cristiano di S e T, Siglinda e Tullio appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amore oltre il tempo. Il sì di Tullio e Siglinda prima di dirsi addio

Tullio e Siglinda, sposi a 100 e 85 anni prima che lui muoia: “Un amore senza tempo”Tullio e Siglinda, coppia di Lecco, hanno celebrato il loro matrimonio a 100 e 85 anni, rispettivamente, pochi giorni prima della scomparsa di lui.

